ZSSS in KSS Pergam napovedala združitev

Ljubljana, 25. oktobra - ZSSS in KSS Pergam, največji sindikalni organizaciji v državi, sta danes uradno napovedali, da se bosta združili. Združitveni kongres naj bi se odvil v začetku prihodnjega leta, ko bo znano novo ime in vodstvo združenega sindikata, sta danes napovedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik KKS Pergam Jakob Počivavšek.