Do leta 2020 za sedem milijonov evrov investicij v socialno varstvene zavode in domove za starostnike

Ljubljana, 25. oktobra - Na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada v razvojnem programu za obdobje med leti 2017 in 2020 predvidela nekaj investicij v domovih za starostnike in socialno varstvenih zavodih. Država bo za izboljšave namenila več kot sedem milijonov evrov, so zapisali na spletni strani ministrstva.