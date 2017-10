Na Dunaju so se začeli koalicijski pogovori med ÖVP in FPÖ

Dunaj, 25. oktobra - Slabih deset dni po predčasnih parlamentarnih volitvah v Avstriji so se danes Dunaju uradno začela koalicijska pogajanja med avstrijsko ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ). Na obeh straneh se pogajanj udeležujeta petčlanski pogajalski skupini. Pogovori naj bi trajali do 15. ure, nato je predvidena novinarska konferenca.