V BiH protest upokojencev, ki zahtevajo višje pokojnine

Sarajevo, 25. oktobra - V Sarajevu se je danes zbralo več tisoč upokojencev, ki so pred poslopjem vlade Federacije BiH zahtevali nov zakon o upokojevanju in povišanje pokojnin za deset odstotkov za tiste, ki so se upokojili po letu 1998. Po napovedih organizatorjev, več upokojenskih društev iz celotne BiH, naj bi se na protestih zbralo okoli 15.000 ljudi.