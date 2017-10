S premikom urinih kazalcev na zimski čas bomo spali uro dlje

Ljubljana, 28. oktobra - S premikom urinih kazalcev na zadnjo oktobrsko nedeljo bomo prešli na zimski čas in se poslovili od poletnega obdobja. Premik kazalcev s 3. na 2. uro bo dobrodošel za tiste, ki radi spijo dlje, saj bodo pridobili dodatno uro spanca, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.