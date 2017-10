Na Malem Lošinju se začenja dan hrvaškega turizma

Zagreb, 25. oktobra - Na Malem Lošinju se danes začenja največja hrvaška turistična manifestacija, dan hrvaškega turizma. Na srečanju pričakujejo več kot 1300 oseb iz turističnega sektorja in z njim povezanih dejavnosti. Med udeleženci so napovedani tudi strokovnjaki iz Slovenije, ki bodo govorili o upravljanju, oglaševanju in blagovnih znamkah v turizmu.