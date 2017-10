Številna podjetja v Rusiji in Evropi žrtve novega hekerskega napada

Moskva, 25. oktobra - Številna podjetja v Rusiji in Evropi so žrtve novega hekerskega napada z izsiljevalskim virusom, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorilo rusko podjetje Kaspersky Lab, ki se ukvarja z varnostjo programske opreme. Slovenska podjetja naj ne bi bila prizadeta, so sporočili iz Sicerta.