Romunski voznik po štajerski avtocesti pod vplivom droge

Vransko, 25. oktobra - Policisti so v torek posredovali po obvestilu voznika, da na avtocesti od Vranskega proti Celju voznik osebnega vozila z vožnjo ogroža sebe in druge udeležence v prometu. Policisti so na počivališču Lopata ustavili 29-letnega romunskega voznika in opravili hitri test na droge, ki je bil pozitiven, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.