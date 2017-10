Dobovšek bo 18. novembra ustanovil stranko Dobra država

Ljubljana, 25. oktobra - Civilna pobuda znotraj zavoda Dobra država bo prerasla v politično stranko, ustanovili jo bodo 18. novembra na Vrhniki, so sporočili iz zavoda, katerega strokovni vodja je poslanec Bojan Dobovšek. Kot so pojasnili, bo ključni cilj stranke upravljanje države v javnem interesu, temelj za to pa bo protikorupcijsko delovanje na vseh ravneh.