Komunala Izola znova opozarja na nujnost pravilnega ločevanja odpadkov

Izola, 25. oktobra - V Izoli so med akcijo poostrenih nenapovedanih pregledov odlaganja odpadkov, ki jo oktobra izvajata Komunala Izola in občinski inšpektorat, ponovno ugotovili tako pravilno kot nepravilno ločevanje odpadkov. Ob tem znova opozarjajo na nujnost pravilnega ravnanja z odpadki in napovedujejo nadaljnje preglede.