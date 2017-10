V Evropskem parlamentu potrdili sistem za hitrejše preglede na zunanjih schengenskih mejah

Ljubljana, 25. oktobra - Evropski poslanci so danes podprli uvedbo enotnega elektronskega sistema, ki bo beležil vstop in izstop državljanov tretjih držav na zunanjih mejah schengenskega območja. Sistem vstopa in izstopa, za katerega je v Strasbourgu glasovalo 477 poslancev, 139 pa jih je bilo proti, bo nadomestil žigosanje potnih listov in pospešil prečkanje meje.