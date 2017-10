Poznavalka knjižne umetnosti Nataša Golob večletno delo strnila v monografiji S črnilom in zlatom

Ljubljana, 25. oktobra - Pri Cankarjevi založbi je izšla monografija avtorice Nataše Golob o knjižnem slikarstvu v rokopisih, prvotiskih in listinah do zgodnjega 16. stoletja. Gre za bibliofilsko izdajo z naslovom S črnilom in zlatom, v kateri so predstavljeni najboljši srednjeveški spomeniki knjižne umetnosti, ki so se ohranili v slovenskih knjižnicah in arhivih.