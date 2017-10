Idrijska psihiatrična bolnišnica z novimi projekti za krepitev duševnega zdravja

Idrija, 25. oktobra - Psihiatrična bolnišnica Idrija se je uspešno vključila v dva regijska projekta na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja. Kot regionalna psihiatrična ustanova je bila vključena v partnerski projekt Program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence - Demenca med nami, preko EZTS GO pa v projekt čezmejnih zdravstvenih storitev.