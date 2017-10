Mariborčani v SFL premagali Ivančno Gorico

Maribor, 25. oktobra - Čeprav so v 1. slovenski ligi dvoranskega nogometa odigrali že tekme 7. kroga, so državni prvaki FutureNet Maribor tokrat odigrali zaostalo tekmo 6. kroga 1. SFL, ki je bila prestavljena zavoljo mariborskega nastopa v ligi prvakov. Mariborčani so doma s 5:2 premagali novinca v ligi, Ivančno Gorico.