Študenti izdelali gradiva za pomoč dislektikom pri učenju nemščine

Maribor, 25. oktobra - Študenti Univerze v Mariboru so s projekti, ki so jih prijavili na državni razpis za študentske inovativne projekte za družbeno korist, razvili zanimive uporabne ideje in ob tem sklenili nova sodelovanja. Pripravili so gradiva za pomoč dislektikom pri učenju nemščine, delavnice na temo kulturne dediščine in e-gradiva za sprehod po botaničnem vrtu.