Dončić po izjemni predstavi znova polni stolpce španskih časnikov

Ljubljana, 25. oktobra - Slovenski čudežni košarkar Luka Dončić po novi izjemni predstavi v dresu Reala polni stolpce španskih časnikov. Osrednja španska športna časnika Marca in As sta polna hvale na račun slovenskega čudežnega dečka, ki je Milanu v evroligi nasul 27 točk, osem skokov, pet podaj in tri ukradene žoge, tekmo pa končal s statističnim indeksom 41.