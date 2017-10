Morebitni koalicijski partnerji v Nemčiji z dogovorom o "črni ničli"

Berlin, 25. oktobra - Predstavniki strank, ki naj bi oblikovale novo vladno koalicijo v Nemčiji, so se na pogovorih v torek zvečer strinjali, da mora država v prihodnjih štirih letih ohraniti uravnotežen proračun. Kljub obljubam o davčnih rezih, investicijah in subvencijah se nemški dolg pod novo vlado ne bo povečeval, so se zavezali.