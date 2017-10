Los Angeles Dodgers povedli v world series

Los Angeles, 25. oktobra - Los Angeles Dodgers so v velikem finalu baseballske lige MLB, tako imenovanem world series, dobili prvo tekmo proti Houston Astros. Pri skoraj 40 stopinjah Celzija, rekordnih temperaturah za tekmo končnice, ter pred več kot 54.000 gledalci so prvi obračun v Kaliforniji dobili s 3:1 in v boju na štiri zmage povedali z 1:0.