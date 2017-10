Newyorške borze trgovanje sklenile z rekordno vrednostjo indeksa Dow Jones

New York, 24. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje povečini zaključile v zelenem. Osrednji indeksi so zabeležili rast, Dow Jones pa je dosegel nov rekord, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Rast so po mnenju analitikov spodbudili obetavni podatki o poslovanju Caterpillarja in družbe 3M.