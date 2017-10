Španski Deportivo la Coruna odpustil trenerja Mela

Madrid, 24. oktobra - Španski nogometni prvoligaš Deportivo la Coruna je odpustil trenerja Pepeja Mela, ki je to delo opravljal le osem mesecev. V galicijski klub je prišel februarja in ga obdržal v prvi ligi, v ponedeljek pa je z 1:2 doma izgubil z Girono. Deportivo je za čas 16. v ligi in ga le dve točki ločita od mest za izpad.