Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 24. oktobra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sledili pozitivnemu vzdušju na newyorških borzah, kjer je industrijski indeks Dow Jones že kmalu po odprtju zabeležil močno rast. Podražila sta se tudi evro in nafta.