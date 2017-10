DZ sprejel prenovljeno prostorsko-gradbeno zakonodajo

Ljubljana, 24. oktobra - DZ je danes sprejel paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora. Novi zakoni naj bi med drugim prinesli racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno varnost vlagateljev in bolj učinkovit nadzor.