Tisočkilometrski tek madžarskih vojakov ob obletnici preboja pri Kobaridu

Kobarid, 24. oktobra - Ob celotni bojni črti nekdanje soške fronte se danes spominjajo preboja pri Kobaridu, ki je pomenil konec krvave morije na slovenskih tleh. V Kobaridu so pravkar sprejeli tekače, madžarske vojake, ki so pretekli celotno pot iz Budimpešte, na krajših postankih pa so se ob spominskih obeležjih poklonili mrtvim med prvo svetovno vojno.