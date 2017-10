Pliškova že v polfinalu, Venus Williams v Singapurju do prve zmage

Singapur, 24. oktobra - Čehinja Karolina Pliškova in Američanka Venus Williams sta zmagali v drugem krogu bele skupine na finalnem turnirju WTA v Singapurju. Pliškova, tretja nosilka, je v drugi tekmi po vsega uri in dveh minutah nadigrala Španko Garbine Muguruzo in v dvoboju z drugo nosilko slavila s 6:2 in 6:2 ter se kot prva že uvrstila v polfinale.