Ministrstvo z željo po tesnejšem sodelovanju gospodarstva in visokega šolstva

Brdo pri Kranju, 24. oktobra - Z današnjim posvetom Sodelovanje gospodarstva in visokega šolstva je ministrstvo za izobraževanje želelo spodbuditi dialog med deležniki in jih pozvati k aktivni udeležbi, so sporočili z ministrstva. Ministrica Maja Makovec Brenčič je napovedala imenovanje posvetovalnega telesa za vzpostavljanje dialoga med izobraževanjem in gospodarstvom.