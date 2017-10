Slovenija kot opazovalka sprejeta v Regionalno protikorupcijsko pobudo

Ljubljana, 24. oktobra - Slovenijo so na današnjem sestanku usmerjevalne skupine Regionalne protikorupcijske pobude (RAI) v Ljubljani sprejeli v omenjeno organizacijo, in sicer v vlogi opazovalke, so sporočili s Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ob tem so zapisali, da sprejem pomeni priznanje Sloveniji in KPK za delovanje na tem področju.