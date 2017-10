Glasovi po pošti v Sloveniji v veliki večini Pahorju

Ljubljana, 24. oktobra - Po nedeljskih predsedniških volitvah so znani tudi delni izidi glasovanja po pošti v Sloveniji. Velika večina od skupaj 1663 volivcev, ki so poslali veljavne glasovnice, je podprla aktualnega predsednika Boruta Pahorja. K njegovemu volilnemu izidu so prišteli še 1033 glasov, kamniški župan Marjan Šarec na drugem mestu pa jih je dobil 212.