Celjski nogometaši prvi polfinalisti slovenskega pokala

Murska Sobota, 24. oktobra - Nogometaši iz Celja so levji delež na poti do uvrstitve v polfinale pokala Slovenije opravili na prvi tekmi, ko so pred domačimi gledalci premagali Muro s 4:0, na današnji povratni tekmi v Murski Soboti pa so pred 300 gledalci slavili z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je v 56. minuti dosegel Edin Kesić.