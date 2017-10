Venus Williams v Singapurju do prve zmage

Singapur, 24. oktobra - Američanka Venus Williams je na finalnem turnirju WTA v Singapurju, kjer je peta nosilka, v prvi tekmi drugega kroga bele skupine s 7:5, 6:7 (3) in 7:5 premagala Jeleno Ostapenko, sedmo postavljeno igralko iz Latvije. Izkoristila je drugo zaključno žogico in slavila po treh urah in 13 minutah izenačenega dvoboja.