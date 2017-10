Na Kosovu prisegli srbski sodniki in tožilci

Priština, 24. oktobra - Kosovo in Srbija sta naredila še en majhen korak na poti k normalizaciji odnosov. Pred kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem je namreč danes priseglo 42 srbskih sodnikov in 14 tožilcev. O tem sta se Beograd in Priština dogovorila že v začetku leta 2015, zdaj pa je ta dogovor končno izpolnjen.