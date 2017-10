Na SAZU posvet Identiteta in varovanje slovenskega kulturnega prostora

Ljubljana, 25. oktobra - V dvorani SAZU bo danes potekal posvet na temo Identiteta in varovanje slovenskega kulturnega prostora: Stanje v sodobni arhitekturi in današnji odnos do arhitekturnega izročila. Strokovnjaki s področja arhitekture bodo spregovorili tako o arhitekturi Jožeta Plečnika kot tudi o problemih prostorske kulture v Sloveniji danes.