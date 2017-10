Za manj zavržene hrane nujne sistemske rešitve

Ljubljana, 24. oktobra - Slovenske bolnišnice letno zavržejo za 5700 ton hrane, domovi za starejše občane pa 3060 ton, je pokazala raziskava Ekologov brez meja v sklopu projekta Ne meč'mo hrane stran. Na današnji okrogli mizi so se sogovorniki strinjali, da bi bile za zmanjšanje količine zavržene hrane nujne sistemske rešitve in večja občutljivost ljudi do hrane.