David Unsworth začasni trener Evertona

Liverpool, 24. oktobra - Angleški nogometni prvoligaš Everton je sporočil ime začasnega trenerja, to je David Unsworth, ki je do zdaj opravljal delo trenerja Evertonove ekipe do 23 let. Unsworth, sicer nekdanji igralec tega kluba, je dobil priložnost po ponedeljkovi odpovedi Nizozemcu Ronaldu Koemanu.