Proizvodnja vina na svetovni ravni najmanjša v 50 letih

Pariz, 28. oktobra - Proizvodnja vina na svetovni ravni se je letos skrčila za 8,2 odstotka in dosegla najnižjo raven v zadnjih 50 letih, ugotavlja Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV). Za upad proizvodnje vina, tega bodo vinarji letos pridelali 246,7 milijona hektolitrov, so krive neugodne vremenske razmere.