Ljubljana, 24. oktobra - Odprti trening košarkarjev Petrol Olimpije pred sredino tekmo tretjega kroga Fibine lige prvakov proti nemškemu Bayeruthu bo danes 18.30 (IN NE ob 18. uri, kot je bilo napovedano sprva) v dvorani Stožice, so sporočili iz kluba. Igralci in trener bodo takrat na voljo za izjave.