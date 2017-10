Rektor Marušič in odvetnik Cugmas zavračata očitke tožilstva

Koper, 24. oktobra - Na koprskem okrajnem sodišču se je v ponedeljek z zagovoroma nadaljevalo sojenje rektorju Univerze na Primorskem (UP) Draganu Marušiču in odvetniku Velimirju Cugmasu. Pred dvema tednoma, ko so ju na sodišče privedli policisti, se nista zagovarjala, na tokratnem naroku pa sta zanikala očitke tožilstva, danes poročajo Primorske novice.