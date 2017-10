Za Orbana Srednja Evropa še zadnji branik Evrope, slovaški politiki stavijo na EU

Budimpešta/Bratislava, 24. oktobra - Madžarski premier Viktor Orban je Srednjo Evropo razglasil za še zadnji branik in "območje brez migrantov" na evropski celini. Enotnost med državami, kot so Madžarska, Poljska in Češka, bi po njegovem lahko ustavila globalizacijo in množično priseljevanje. Politični vrh v Bratislavi je medtem Slovaško označili kot "proevropski otok v regiji".