Kremelj napad na novinarko pripisal "norcu" in zavrnil kritike

Moskva, 24. oktobra - Novinarka ruskega radia Eho Moskve Tatjana Felguenhauer, ki jo je napadalec v ponedeljek na delovnem mestu zabodel v vrat, je bila žrtev "norca", je danes ocenil Kremelj. Po napadu so namreč številni izpostavljali vzdušje, sovražno do medijev, ki so kritični do oblasti v državi.