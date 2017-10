Olimpijski ogenj začel pot proti Pyeongchangu 2018

Atene, 24. oktobra - V antični Olimpiji so danes slovesno prižgali olimpijski ogenj in s tem uradno začeli odštevanje do zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu. Olimpijsko plamenico je prvi ponesel smučarski tekač Apostolos Angelis iz Grčije. Bakla bo osem dni potovala po Grčijo, prireditelji zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji jo bodo sprejeli 1. novembra.