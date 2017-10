Prižig svečk uvod v spominski dan ob stoletnici konca soške fronte

Nova Gorica, 24. oktobra - S prižigom svečk so danes na izbranih lokacijah prve svetovne vojne in drugih točkah ob nekdanji soški fronti začeli spominski dan na dogodke pred natanko sto leti, ko so avstro-ogrske sile ob pomoči nemških po poltretjem letu bojev sprožile odločilno ofenzivo, ki je prinesla uspešen preboj, poraz italijanskih sil in s tem konec soške fronte.