Poškodba Roka Perka v Kaunertalu

Ljubljana, 24. oktobra - S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da se je v Kaunertalu poškodoval alpski smučar Rok Perko. Po prvih informacijah naj bi čutil bolečine v prsnem košu, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Perku se je strgalo sidro na vlečnici na strmejšem delu pobočja, zato je moral prečkati teren izven smučišča, kjer je prišlo do padca.