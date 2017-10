Hrvaška pripravlja šest pehotnih polkov z 9000 rezervisti

Zagreb, 24. oktobra - Hrvaško ministrstvo za obrambo je danes potrdilo, da so poslali pozive 18.000 vojaškim obveznikom zaradi posodobitve vojaške evidence in vzpostavljanja šestih rezervnih pehotnih enot hrvaške vojske. Hrvaški mediji so poročali, da se je pozivu odzvalo 12.000 vojaških obveznikov, v predvidenih šest enot pa jih bodo razvrstili 9000.