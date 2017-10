Svet lani z rekordno izgubo gozdnih površin

Washington, 29. oktobra - Gozdne površine so se lani skrčile za največ doslej, in sicer za površino Nove Zelandije. V medletni primerjavi so nazadovale za 51 odstotkov ali za 29,7 milijona hektarov. Glavni krivec so podnebne spremembe, zaradi katerih je bilo lani npr. precej več požarov kot leto prej.