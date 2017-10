Umrl med delom na novogradnji

Koper, 24. oktobra - Koprske policiste so danes okoli 8.30 obvestili o delovni nesreči, ki se je zgodila v vasi Grintovec pri Kopru. Med betoniranjem plošče na novogradnji se je zlomila roka betonske črpalke na tovornem vozilu in padla na 52-letnega strojnika iz Vipave, ki je na kraju nesreče umrl, so sporočili s koprske policijske uprave.