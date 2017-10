Iz Strasbourga nova obsodba Slovenije

Strasbourg, 24. oktobra - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je danes izreklo razsodbo v primeru tožbe Slovenke Frančiške Štefančič zaradi smrti njenega sina med policijskim poskusom njegove prisilne hospitalizacije. Sodišče je ugotovilo, da je Slovenija odgovorna za to smrt in tožnici prisodila 36.000 evrov odškodnine, so sporočili iz Strasbourga.