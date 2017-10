Evropske borze uvodoma neenotno

Frankfurt/Pariz/London, 24. oktobra - Vodilne evropske borze so nov trgovalni dan začele neenotno, potem ko so borze v ZDA sestopile z rekordnih vrednosti. Vlagatelji so sicer v pričakovanju četrtkovega zasedanja sveta Evropske centralne banke. Ta naj bi se odločil za krčenje obsega stimulativnega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.