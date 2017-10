Projekt škocjanskih vodovodnih izboljšav podaljšali do pomladi

Škocjan, 29. oktobra - V občini Škocjan v okviru projekta hidravličnih vodovodnih izboljšav v petih dolenjskih občinah te dni opravljajo zadnja dela pri lani začeti gradnji vodohrana Zloganje in hkrati nadaljujejo druge vodovodne izboljšave. Projekt, katerega končanje so prvotno načrtovali septembra, so zaradi kasnega začetka del podaljšali do pomladi 2018.