Ob dnevu nacionalne varnosti tudi o grožnjah terorističnih in kibernetskih napadov

Ljubljana, 24. oktobra - Ob drugem dnevu nacionalne varnosti, ki ga organizira Inštitut za varnostno kulturo, so na osrednjem dogodku v državnem svetu poudarili, da je Slovenija varna država, kar pa se lahko hitro spremeni. Med drugim se sooča z grožnjami kriminala, terorizma, množičnih migracij, kibernetskih napadov in naravnih nesreč, ki so posledica klimatskih sprememb.