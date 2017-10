Prehodi preko trase in dostop do UKC v času ljubljanskega maratona

Ljubljana, 26. oktobra - Prireditelji 22. Volkswagen ljubljanskega maratona so za letošnji tek prvič pripravili prehode preko trase in bodo omogočali promet v nekaterih križiščih. Čez traso bodo pooblaščene osebe spuščale, ko bo to varno za vse udeležence. V času maratona bo nemoten dostop do UKC iz določenih smeri.

V času popolne zapore trase ljubljanskega maratona bo omogočeno prečkanje trase v naslednjih križiščih:

1. Center: Slovenska - Tivolska - Trg OF

2. Bežigrad: Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica po 10.00 uri

3. Bežigrad: Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica

4. Bežigrad: Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica

5. Bežigrad: povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente

6. Bežigrad: Slovenčeva ulica - Bevkova cesta

7. Šiška: Goriška ulica - Litostrojska ulica

8. Šiška: Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame

9. Šiška: Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica

10. Šiška: Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica

11. Šiška: Draga - Šišenska ulica - Pod hribom

12. Vič: Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II

13. Trnovo: Barjanska cesta - Cesta v Mestni log

14. Fužine: Zaloška cesta - Kajuhova ulica.

Traso boste lahko prečili, ko bo to varno za vse udeležene v prometu in ko vam bo pooblaščena oseba v križišču za to dala dovoljenje.

Nemoten dostop do UKC bo ves čas maratona iz smeri:

Rudnik: AC Ljubljana JUG po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto.

Trnovo: AC Ljubljana CENTER po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti.

Šiška: po Celovški cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Bežigrad: odvisno kje v Bežigradu stanujete, poglejte seznam možnih prečenj, do Topniške ulice, potem pa po Šmartinski cesti, na Njegoševo cesto.

Fužine: po Zaloški cesti, na Njegoševo cesto.

Vič in Rožna dolina: po AC v smeri Ljubljana CENTER, nato po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti ali po AC v smeri AC Ljubljana JUG po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto ali po Cesti 27. aprila, Erjavčevi cesti, Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Center: na levi strani Dunajske (gledano proti Bežigradu) po Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto ali po Gosposvetski cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto.

Več informacij na uradni spletni strani ljubljanskega maratona: https://vw-ljubljanskimaraton.si/sl