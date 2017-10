Parkiranje in brezplačen prevoz z LPP v času ljubljanskega maratona

Ljubljana, 26. oktobra - Prireditelji 22. Volkswagen ljubljanskega maratona bodo vsem tekačem in spremljevalcem tudi letos omogočili parkiranje in brezplačen prevoz z LPP ter posebnimi vozili Volkswagna s parkirišč na Dolgem mostu, Barju in Stožic.

V času Volkswagen 22. Ljubljanskega maratona (sobota, 28. oktober, in nedelja, 29. oktober) so prireditelji za tekače in po enega spremljevalca zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami), ob predložitvi voucherja, štartne številke ali akreditacije. Parkirate lahko na P+R parkiriščih na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah in se z avtobusom pripeljete v center.

Posebej v nedeljo (od 7. do 16. ure) bodo iz parkirišč P+R Stožice in Barje organizirane krožne vožnje avtobusov:

- P + R iz Stožic vas pripelje do Trga OF, vstop v Stožicah bo na končni postaji številke 20, nazaj do Stožic bo vstopna postaja na postaji LPP (Trg OF).

- P + R iz Barja vas pripelje do Aškerčeve ceste, vstop na Barju bo na postaji ob parkirišču, nazaj do Barja bo vstopna postaja na Barjanski cesti (nasproti francoske ambasade).

Posebej v nedeljo (od 7. do 16. ure) bodo iz parkirišča P+R Dolgi most vozili VW VIP vozili:

- P + R iz Dolgega Mostu vas pripelje do Aškerčeve ceste, vstop na Dolgem mostu bo na postaji ob parkirišču, nazaj do Dolgega mostu bo vstopna postaja na Barjanski cesti (nasproti francoske ambasade).

Več informacij na uradni spletni strani ljubljanskega maratona: https://vw-ljubljanskimaraton.si/sl